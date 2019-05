Rivalidad Leonard-Durán, foco de un nuevo documental

Junto con Marvin Hagler y Thomas Hearns, Durán y Leonard formaron los Cuatro Reyes que reinaron en las divisiones de peso welter y mediano del boxeo durante gran parte de los años 80.

Para muchos fanáticos, es una era que nunca se igualará, un período en el que los mejores peleadores del mundo se buscaron con ansia por una serie de épicos combates que se han convertido en folklore del boxeo.

Casi 40 años después de su primer encuentro, la dura "Brawl in Montreal" en junio de 1980, Durán y Leonard se sientan como amigos íntimos, unidos por los lazos forjados durante tres concursos en el ring.

Sus dos combates en 1980 son el foco de un nuevo documental I Am Durán, que refleja la vida salvaje del hijo deportivo más famoso de Panamá.

"Siempre es surrealista cuando lo veo porque lo primero que quiero hacer es esto", dice Leonard, levantando un puño en dirección a Durán. "Pero con toda sinceridad, amo a este tipo. Este tipo me hizo el peleador que soy hoy".

Durán sorprendió a Leonard en su primera pelea, ganando en 15 asaltos por decisión unánime para reclamar la corona mundial de peso welter.

Pero cinco meses después, Leonard volteó el resultado, recurriendo a su hábil boxeo sedoso para humillar a su oponente hasta que el canalero renunció en la octava ronda con las palabras "No Mas".

Los responsables de culpar

Durán, de 67 años, culpa a sus managers de programar la revancha con Leonard demasiado pronto.

Meses de fiesta tras su victoria en la primera pelea resultaron en un aumento de peso por 45 libras (20 kilos).

"No me arrepiento de nada", dijo Durán en una entrevista con AFP. "Simplemente culpo a los promotores. No estaba listo para eso. Sabía que íbamos a tener una revancha en algún momento, pero no pensé que sería tan pronto después de la primera.

"Gané tanto peso. Pesé casi 190 libras. Así que perder todo ese peso tan rápido, fue muy difícil. Cuando entré al ring, sabía que no iba a durar 15 asaltos. Y cuando me di cuenta de que no podía dar lo mejor, decidí detenerme".

Durán, quien se convirtió en profesional a la edad de 16 años en 1968, eventualmente se retiraría del ring en 2001, peleando por última vez a la edad de 50 años en una derrota ante el boricua Héctor Camacho.

Para Leonard, el lugar de Durán en el panteón de los mejores peleadores del boxeo está asegurado.

"Roberto no recibe el crédito que debería recibir como boxeador", dijo Leonard. "Se le considera un pegador o un luchador. Es muy cerebral en ese ring".

"La gente me pregunta eso todo el tiempo: ¿quién me golpeó más fuerte?. Y digo Roberto Durán, porque él me golpeó tan fuerte, tantas veces y en tantos lugares, que sentí que había más de una persona en el ring conmigo. Un campeón increíble".

'El boxeo no está muerto'

Mientras Durán y Leonard integran la edad de oro del boxeo, ambos tienen puntos de vista contrastantes sobre la calidad del deporte en la actualidad.

"Nacimos en el período de tiempo de los peleadores reales", dice Durán. "Si comparas a los boxeadores de hoy con los de nuestra época, los de hoy nunca hubieran ganado".

Sin embargo, Durán alberga respeto por el rey de peso medio de México, Saúl Canelo Álvarez.

"Admiro al mexicano, (Canelo)", dijo. "Siempre siento que son los estadounidenses quienes ganan dinero. Pero ahora tenemos a 'Canelo' y lo está haciendo muy bien, está ganando mucho dinero".

Leonard opina que, aunque los informes sobre la muerte del boxeo son muy exagerados, muy pocos campeones están dispuestos a buscar rivales peligrosos para las peleas que los fanáticos quieren ver.

"El boxeo no está muerto", dice Leonard. "Pero el deporte tiene que arreglarse solo. No digas que eres el mejor, muestra a los fanáticos que eres el mejor peleando contra el mejor".

Leonard cita el estado incierto de la división de peso pesado, donde se ha avanzado poco en la lucha entre el campeón del CMB Deontay Wilder y el titular de la AMB, la FIB y la OMB, Anthony Joshua, como un buen ejemplo.

"La pelea que los fanáticos quieren ver es Wilder v Joshua", dice Leonard. "¿Eso llegará a buen término? Soy optimista, va a suceder, tiene que suceder. Los campeones tienen que luchar contra los campeones, y los contendientes tienen que luchar contra los contendientes. Pero hay tantos órganos de gobierno que diluyen los campeonatos".