Reacciones a la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul

Por Boris Alexander Cruz Caballero



El regreso de Floyd Mayweather al tinglado, ha llenado de expectativas a muchos amantes del boxeo, quienes ven en este retorno, un show en lugar de una buena pelea ante el "youtuber" Logan Paul.

En Panamá los entrenadores especializados en boxeo, tienen su opinión al respecto, como Celso Chávez quien ve este combate a seis asaltos como un espectáculo:

"Más bien es un espectáculo, no son peleas, son espectáculo, pero bueno, así es la forma de subsistir en este medio".

Por su parte Rigoberto Garibaldi, quien ha entrenado a grandes figuras del boxeo local, también emitió su opinión:

"No afecta al boxeo, porque el tipo le ganó a todos, el tipo le ganó al mismo "Canelo" le ganó, le ganó a Pacquiao, le ganó a Coto, entonces, el tipo cuando estaba en su apogeo era campeón y no le rehuyó a nadie, a todos le pegó".

Diego Victoria quien es promotor de boxeo en Panamá, destaca que si existen personas que invierten en este tipo de espectáculo seguirán dándose:

"Eso no es boxeo eso es un evento del marketing que ahí si vive Mayweather vive ya de lo que fue su nombre y de hacer peleas así digamos los retornos como lo ha hecho Mike Tyson, como lo quiere hacer ahora Oscar De La Hoya, mientras existan las personas que estén pagando por ellas, van a seguir existiendo".

Para Anselmo "Chemito" Moreno, este tipo de espectáculos ponen en peligro el boxeo:

"Esas peleas a mí no me gustan, la verdad que esos shows dañan más que nada el boxeo ya que qué hace un youtuber pelando con un gran boxeador como Mayweather, sabemos que ese va a ser un show, cuidado lo va a noquear como a Mcgregor así es que pienso que eso no le haca nada bien al boxeo", sentenció Moreno.

(Con información de David Peña)