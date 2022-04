Según reporta el diario The Sun, se grabó al personal vendiendo a 9.55 (dólares) vasos de cervezas a los fanáticos de las bandejas donde caen las sobras.

El video lo grabaron y fue compartida en redes sociales causando el malestar generalizado: “ Nunca he visto nada más repugnante en mi vida”, gritó un fanático.

Who had a pint at @wembleystadium last night #FuryWhyte 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/4AKyWfB3I9