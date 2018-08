Perdí todo respeto por 'Canelo', responde Golovkin

"'Canelo' no es un campeón. Es un mentiroso que no tiene respeto por el deporte del boxeo o sus fanáticos (...) Perdí todo respeto por él", dijo el campeón de los medianos de la Asociación Mundial (AMB), Consejo Mundial (CMB) y Organización Mundial (OMB) de boxeo.

"Quiero seguir siendo campeón del mundo y llevar todos mis cinturones a casa. Estoy listo para protagonizar otro Big Drama Show", agregó el kazajo durante un entrenamiento abierto a la prensa en Los Ángeles.

"No pienso en 'Canelo' en el entrenamiento. No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring. En la última pelea no sentí ningún poder real por parte de 'Canelo', solo bofetadas. Él no es el pegador más duro que he enfrentado, pero sí uno de los más rápidos", aseguró.

"Por supuesto que quiero noquearlo. Sería bueno si viniera a pelear esta vez. Definitivamente seré más agresivo en esta pelea", estimó Golovkin.

El rey mundial de los medianos, de 36 años, y Álvarez, de 28, se subirán al ring en el T-Mobile Arena el 15 de septiembre, un año después de que su tan esperado primer encuentro terminara en un controvertido empate.

Una revancha planeada en mayo se canceló cuando Álvarez falló en marzo un control antidopaje al dar positivo al clembuterol, lo que le ocasionó una sanción de seis meses.

"Estoy molesto con el equipo de 'Canelo'. Las excusas que dieron (por el dopaje), su actitud y la reacción de 'Canelo' demostraron que no tienen respeto por el deporte o los fanáticos. Ellos son falsos", remarcó.