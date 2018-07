Panamá no pudo ganar medalla en boxeo femenino de Barranquilla 2018

Las boxeadoras nicaragüenses Kathy Esquivel y Keyling Osejo, quienes no llegaron como favoritas a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, dieron la sorpresa en el boxeo femenino al ganar sus combates en cuartos de final y asegurar medallas de bronce para su país.

Esquivel, quien en la categoría mosca (51kg) venció por 5-0 a la dominicana Miguelina Hernández, declaró a Efe que el combate "muy duro" pero siempre tuvo la confianza de que se iba a imponer.El segundo triunfo de la jornada para la delegación 'pinolera' estuvo a cargo de Osejo, quien derrotó por 5-0 a la costarricense Sara Cordero.El cubano Pedro Valdés, entrenador de las boxeadoras nicaragüenses manifestó a Efe que aunque no hayan llegado con el rótulo de favoritos, con cada una de las peleas han demostrado el buen trabajo de preparación realizado a pesar de las dificultades presentadas para viajar a Barranquilla.La jornada en el boxeo femenino también fue positiva para Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, delegaciones que ganaron dos peleas cada una, asegurando sendas medallas de bronce.La colombiana Yeni Arias se impuso 5-0 a la nicaragüense Elki Chacón en la categoría gallo (57kg), mientras que su compatriota Jessica Caicedo le ganó a la mexicana Brianda Cruz Sandoval en peso medio (75kg)."Creo que me faltó un poco de agresividad, pero las cosas salieron como las estaba esperando y estoy segura que para la próxima pelea podré mostrar todas mis capacidades", dijo Arias al mostrarse confiada en ganar el oro.Por República Dominicana las victorias fueron para Stefani Almanzar, que superó por 5-0 a la trinitense Tianna Esha Had Guy en el peso gallo (57kg) y María Moronta sobre la guatemalteca Victoria Kristschey por marcador de 5-0 en el peso mediano.La boricua Asleyann Lozada le ganó a la panameña Yuliana Torres en el peso gallo (57kg) y su compatriota Angelirys López a la nicaragüense Scarleth Ojeda en la categoría ligero (60kg).En otros combates, la costarricense Julianna Rodríguez le ganó a la puertorriqueña Rose Matos en la categoría mosca (51kg) y la guatemalteca Leylani Reyes a la mexicana Dulce Vásquez en la categoría gallo (57kg).En los combates masculinos, en el peso semipesado (81kg), el cubano Julio César La Cruz le ganó a Antonio Cox de Barbados, el nicaragüense Osmar Bravo al dominicano Luis Manuel Georges y el mexicano Rogelio Romero al guatemalteco José María Virula.

