Pacquiao y Thurman iniciaron gira en Nueva York, previo a pleito de alto calibre

La pelea será presentada en el MGM Grand Garden de Las Vegas.

Pacquiao, el único peleador en la historia del deporte que ha sido coronado en ocho categorías diferentes de peso, demolió a Lucas Matthysse en julio del año pasado para ganar el cinturón negro y dorado del cuerpo sancionador más antiguo del mundo. Corona que defendió con éxito contra Adrien Broner en enero de este año.

Pacquiao súper emocionado por esta oportunidad, expresó lo siguiente: “Nunca me ha asustado un desafío. Estoy tan emocionado por pelear ante un campeón invicto. Es el tipo de boxeador que no puedes subestimar. Su récord y éxito me motiva a trabajar más duro ”.

Pacquiao no se está tomando a Thurman a la ligera, sobre eso expresó : “He sido descuidado y confiado en algunas peleas, pero esta vez es diferente. Keith Thurman es un buen peleador y nos aseguraremos de que los fanáticos estén contentos el 20 de julio. Elegí a Keith Thurman porque está invicto y quiero demostrar que a mis 40 años todavía puedo vencer a un gran oponente como Keith”.

Pacquiao cerró su participación prometiendo su mejor versión para esa noche, mientras que Thurman inició sus declaraciones proclamando su momento: “Pacquiao quiere un desafío y estoy muy agradecido de compartir el ring con una leyenda. Si entiendes la historia del boxeo, sabes que los tiempos cambian. Creo que el boxeo está en una nueva era. El 20 de julio, Pacquiao desaparecerá. Siempre será recordado en el deporte, pero le haré a Manny Pacquiao, lo que él le hizo a Oscar De La Hoya”.

Thurman afirmó que se libró del óxido en sus 22 meses de inactividad: “En mi última pelea (Josesito López) fui exigido, pero nos sacudimos el polvo y salimos victoriosos. Soy uno de los peleadores más inteligentes del deporte. Siempre encuentro la manera de ganar. Sé que Pacquiao vendrá en forma, pero no va llegar a la meta”.

La mesa está servida para una gran noche de boxeo, misma que tendrá en juego el título más antiguo del boxeo; el cinturón de la AMB.

El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza estuvo presente en el inicio del tour y tuvo la oportunidad de usar el micrófono para decirle al mundo que la AMB está emocionada y honrada de ser parte de este gran evento, así como lo fue en la pasada pelea de Pacquiao, donde participaron en la expansión del boxeo y en todos los grandes eventos por el bien del deporte.