Roberto Durán recibe mensajes de organismos mundiales de boxeo

Durán fue llevado a un hospital privado la tarde de este jueves 25 de junio, luego de padecer un cuadro viral desde el lunes. Lo que parecía una visita de rutina, debido a que no presentaba fiebre ni mayores complicaciones, arrojó lo inesperado: el astro del boxeo panameño dio positivo al Covid-19 y permanecerá en observación para no complicar sus pulmones, uno de los cuales fue afectado por el accidente de tránsito que sufrió en el año 2001 en Argentina.

"La familia de la OMB desea una pronta recuperación a nuestro amigo, el gran Roberto "Manos de Piedra" Durán. ¡Que te mejores pronto, Champ!", escribió la OMB en su sitio web: https://www.wboboxing.com y que encabeza su portada este viernes.

“Manos de Piedra' es uno de los peleadores más importantes en la historia del boxeo latino y un aliado de la AMB por años", señala por su parte la AMB, también en su portal de Internet.

"Roberto es un hombre fuerte y aguerrido que ha ganado las batallas más duras dentro y fuera del ring. Las oraciones de la familia AMB están con Durán y el deseo conjunto es que su recuperación sea rápida y satisfactoria”, agrega la nota.

The WBA sends its best wishes to the legend Roberto Duran ( @robertoduranbox ), who was diagnosed with Covid-19, as his son Robin informed through his social media.The WBA family prays for Duran, and wishes him a speedy and successful recovery 🥊🔥 #WBAFamily pic.twitter.com/9Yxu8lMiAQ

Por su parte, el CMB a través de Twitter, se unió a los mensajes y deseos de recuperación.

Get well soon dear champ!All the fans around the world and the WBC keep you in our prayers and wish you a safe and fast recovery. We are always with you and will be here if you need anything, while also respecting your family's privacy. pic.twitter.com/Ogc7oGIX7G