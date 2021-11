Por TVMAX



Luis 'El Nica' Concepción sabe que su próxima pelea ante el campeón mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Artem Dalakian, será difícil, pero confía en su inteligencia y experiencia para obtener la victoria.

"Esta es una oportunidad que he estado esperando", declaró el panameño en una entrevista a la revista The Ring. "Él es un boxeador experto y elusivo. Será un duro oponente, pero sé que puedo derrotarlo con inteligencia. Estoy preparado para eso".

Con 47 peleas realizadas y dos títulos mundiales en su palmarés, Concepción busca ser campeón del mundo por tercera vez, aunque para lograrlo no solo deberá vencer a su rival, sino que tendrá que sobreponerse a la presión de un público que estará en su contra.

"Eso no me molesta", manifestó 'El Nica'. "He obtenido victorias muy importantes en la casa de mis rivales".

El púgil del corregimiento de 24 de diciembre, distrito de Panamá, combatirá ante el ucraniano Dalakian, en el coliseo AKKO International de la ciudad de Kiev, Ucrania, en una pelea pactada a 12 asaltos y 112 libras.

"Me siento cómodo en esta categoría. Siento que tengo una pegada fuerte y no le doy mucha ventaja a mis oponentes", señaló.