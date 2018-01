Matthysse liquidó al tailandés Kiram en el octavo asalto

Luego de enviar dos veces a la lona en el octavo round al tailandés Tewa Kiram, para noquearlo de forma contundente, en el combate estelar de una cartelera que la empresa Golden Boy Promotions, organizó este sábado en el "Fabuloso" Forum de Inglewood, en California, Estados Unidos.

Una potente derecha a la sien, envió por primera vez a la lona a Kiram, quien logró ponerse en pie. Pero a los pocos segundos, Matthysse lo envió por segunda vez al piso con un potente jab de izquierda, que lo fulminó.

El referee Raúl Caiz Sr. detuvo el combate de forma inmediata, para decretar esta sólida victoria de Matthysse, en una pelea que fue un tanto deslucida hasta el momento del nocaut.

"Se me movía bien, era grande y cuando se me acercaba se me complicaba. Sus manos no me dolían pero trabajé hasta que pude conectarlo", dijo Matthysse, quien luego de un recto volvió a derribar a su oponente.

Posterior al combate, Matthysse declaró que la pelea que más le interesa es con el estadounidense Danny García, peleador que lo derrotó en 2013.

Con esta victoria, "La Máquina" Matthysse conquistó el título welter de la AMB, mejorando su palmarés a 39-4, con 36 nocauts. Por su parte, Tewa Kiram perdió su invicto, quedando con 38-1, 28 nocauts.

(Vía Notifight)