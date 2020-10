Lomachenko enfrenta al invicto Lopez para unificar títulos de peso ligero

Lomachenko, con un historial de 14 victorias (10 nocauts) y 1 derrota, llega al duelo tras vencer por decisión unánime al inglés Luke Campbell en agosto en Londres.

Con este triunfo el ucraniano, de 32 años, mantuvo las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

Del otro lado Lopez, de 23 años e hijo de inmigrantes hondureños, consiguió el título de la Federación Internacional de Boxeo al vencer en el segundo asalto al ghanés Richard Commey en diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Lopez tiene un historial de 15 victorias (12 nocauts) y ninguna derrota y está confiado en mantenerse invicto ante un poderoso rival que lleva consiguiendo títulos mundiales desde 2014.

"Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los cinturones. Así de simple", dijo un amenazante Lopez. "No me gusta el tipo y me voy a divertir mientras la cara de Lomachenko queda golpeada y marcada por mis puños".

"La toma del poder está aquí y el reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin", afirmó.

Lomachenko, que defiende por cuarta vez el título que le arrebató al venezolano Jorge Linares en 2018, se encogió de hombros ante las palabras de su rival.

"Teofimo López puede hablar todo lo que quiera", dijo Lomachenko. "Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un luchador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Se comerá mis golpes y sus palabras".

Campeón olímpico en 2008 y 2012, Lomachenko es favorito 3-1 en las apuestas de un combate que se llevará a cabo en el casino MGM Grand de Las Vegas sin espectadores debido a la pandemia de coronavirus.