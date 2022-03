Por TVMAX



La leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, manifestó su congoja al no haber podido ayudar a su hijo del mismo nombre quien enfrenta problemas de adicción a las drogas.

El excampeón mundial aclaró que ahora está en el proceso de asistir a su vástago quien actualmente se encuentra en rehabilitación.

"Es una lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, pero en eso estoy. No hay que dejar que nuestros hijos empiecen con esos temas porque está cabrón detenerlo", declaró Chávez en una entrevista al canal de televisión TV Azteca.

El exboxeador vivió momentos difíciles en el pasado a causa de los estupefacientes y las bebidas alcohólicas. Luego de superarlos se ha dedicado a ayudar a quienes pasan por la misma situación.

"Hice muchas cosas mal, saben mi pasado que no es grato, pero no me arrepiento de nada porque Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha permitido ayudar a mucha gente con el mismo problema que yo", sostuvo.

Esta situación se da después de que Julio César Chávez Jr. pasara por un arresto por presunta posesión ilegal de armas y que arremetiera contra su padre al señalar que no lo apoyó en su separación de Frida Muñoz, quien es la madre de su hijo.

"La gente lo respeta porque es un gran deportista. ¿Pero cómo se portó con mi familia o con nosotros cuando era joven? Pues mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá", indicó Chávez Jr. a través de Instagram. "He querido hacer las paces con él, le hago caso y todo, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere".

El púgil de 36 años puntualizó que su progenitor lo quiere obligar a volver con su expareja.

" Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos. Pero mientras más me tengan así, más dinero van a robar. El dinero es el problema de todo", precisó.