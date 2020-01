Jezreel Corrales sucumbió ante Chris Colbert por decisión unánime

Jezreel Corrales boxeó toda la distancia en un combate muy enredado de principio a fin donde el veredicto final fue en favor de Chris Colbert quien ganó por decisión unánime y las tarjetas 116-111, 117-110, 117-110.

Corrales cayó en el asalto 10 y jamás pudo comandar el tren de la pelea ante un invicto Colbert (14-0-5 KOs).

.@_Primetime718 stuns Corrales with a left hook and lands his first knockdown for the night in RD10! #ColbertCorralespic.twitter.com/DKHm0EZWVN