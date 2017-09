"El Invisible" Corrales promueve su próximo combate

El panameño Corrales (22-1, 8 KOs) defenderá por tercera ocasión el supercampeonato mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el invicto peleador caribeño Machado (18-0, 15 KOs).

El oriundo de San Miguelito explicó que su rival goza de grandes cualidades, pero él defenderá éxitosamente su corona mundial.

WBA Super World Super Featherweight Champion @CorralesJezreel is set to face NABO and NABA Champion @xplosivomachado 10/21 @TurningStonepic.twitter.com/4WbDMweXz4