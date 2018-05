Golovkin noquea a Martyrosian y conserva sus títulos de los medianos

"GGG", invicto a lo largo de toda su carrera, firmó su 38a victoria, la 34a por KO. Su récord presenta también un controvertido empate ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en septiembre pasado que no contentó a ninguno de los dos.

Las puntuaciones fueron de 118-110 para 'Canelo', 115-113 para Golovkin y 114-114.

Con su triunfo, Golovkin igualó las 20 defensas de sus títulos de la leyenda estadounidense Bernard Hopkins.

"En el primer round solo estaba observando porque sé que es un buen luchador. El segundo round ya fue de verdad", dijo el europeo tras la contienda.

El kazajo mandó a su rival a la lona en el segundo asalto al conectarle varias series de golpes con ambas manos.

Su triunfo no sorprendió a nadie: Martyrosian, que no había subido a un cuadrilátero desde 2016, sumó la cuarta derrota de su carrera, por 36 victorias.

"Fue como ser atropellado por un tren. Es el pegador más duro al que me he enfrentado nunca. Me sorprendió con su poder. Es un boxeador increíble", señaló el norteamericano de origen armenio.

Golovkin, de 36 años, debía medirse al "Canelo" este Cinco de Mayo en Las Vegas pero el azteca fue suspendido seis meses tras dar positivo por clembuterol en dos controles antidopaje, el 17 y el 20 de febrero.

El púgil de 27 años se enfrentaba a una suspensión de un año pero las autoridades de Nevada se la redujeron a la mitad por su cooperación con las autoridades.

Golovkin nunca se creyó la versión de su rival.

"'Canelo' está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", aseguró a la AFP el kazajo en su campamento de Big Bear, al este de Los Ángeles, en marzo pasado, cuando preparaba su revancha con el mexicano.

La esperada pelea entre ambos se espera para septiembre, cuando Álvarez haya cumplido su sanción.

