George Foreman anuncia muerte de su hija, la exboxeadora Freeda, de 42 años

Fredda, de 42 años, fue encontrada inconsciente dentro su casa en el área de Houston, el pasado sábado, donde también reside Foreman sin que hasta el momento se conozcan las causas de su fallecimiento, según varios informes de las autoridades locales.

El excampeón del mundo envió un Twitter con la foto en la que estaban juntos el día de la graduación universitaria acompañada del texto en el que explicaba como logró su meta académica, uno de sus 10 hijos.

"'Papi, quiero boxear'. Obten una educación primero", le dije. Bueno, ella trajo el tocino a casa (diploma), 2 niños, 3 nietos, esposo", escribió. "Primer domingo en 42 años sin mi Freeda. Ella está con su creador ahora. 10 niños para siempre".

Daddy I want to Box,”Get an Education first” I said, well she Brought The bacon home ( degree) 2 Kids 3 Grands (Husband) First Sunday in 42 years without my Freeda. She’s With her maker now.10 kids forever. Just 1 more day I wanted okay 1 more year aw I more decade pic.twitter.com/q6mMSBxWqE