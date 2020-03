Fury conservará su título mundial a pesar de acusaciones sobre dopaje de 2015

El reinado de Tyson Fury como nuevo campeón mundial de los pesos pesados no se verá afectado por las declaraciones de un ganadero que afirmó recibir dinero por ofrecer una coartada a un positivo del púgil en 2015, señaló este domingo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

El Daily Mail publicó este domingo que un ganadero había recibido una propuesta económica por proporcionar una coartada cuando Fury dio positivo por dopaje en 2015.

El ahora campeón mundial y su primo Hughie dieron positivo por nandrolona en 2015 y lo achacaron a que habían comido carne de jabalí salvaje sin castrar, citando a un ganadero llamado Martin Carefoot como la persona que les había proporcionado el producto.

Tras un largo y caro proceso con la Oficina Antidopaje de Reino Unido, Fury y su primo recibieron una sanción de dos años y solo pudieron retomar sus carreras en diciembre de 2017.

En la edición de este domingo del Daily Mail, Carefoot niega haber proporcionado al equipo de Fury esta carne, insistiendo en que le ofrecieron 25.000 libras (30.000 dólares, 27.500 euros) por inventarse la historia y colaborar en su caso de dopaje.

Pero Sulaiman señaló que estas declaraciones "no tendrán impacto" en el cinturón del CMB que Fury ganó ante el estadounidense Deontay Wilder en Las Vegas el pasado mes.

"Personalmente prefiero creer a Tyson Fury antes que a alguien que admite haber mentido en documentos legales por dinero", señaló Sulaiman al diario The Sun.

"La persona que reconoció que aceptó el dinero por mentir es la que debería ser juzgada, en mi opinión, especialmente cuando ha esperado cinco años para contar esta historia", añadió.

"Segundo, en aquella época Fury no estaba en relación con el CMB, no había peleado con Klitschko por el cinturón del CMB, por lo que este caso no le afecta como nuestro campeón de los pesados", continuó.

El promotor de Fury, Frank Warren, que no trabajaba con él en aquella época, señaló a The Sun que había recibido previamente cartas de Carefoot.

"Tyson nunca se ha encontrado con este hombre y su historia es una mierda", señaló Warren.