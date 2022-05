El hombre que reinó invicto en cinco divisiones diferentes peleará el sábado 14 de mayo ante Don Moore en una pelea que se realizará en el helipuerto ubicado en la azotea del Hotel Burj Al Arab de la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

"Siempre ha sido un objetivo mío venir a los Emiratos Árabes Unidos, montar un espectáculo y mostrar mi talento para la gente en el Medio Oriente", señaló Mayweather.

. @FloydMayweather vs Don Moore in #Dubai on May 14. The fight will take place on the iconic helipad of the @BurjAlArab. @DubaiSC@GlobalTitansFSpic.twitter.com/8IrwQoQyR0