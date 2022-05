El boxeador británico, antiguo campeón del mundo de los pesos superligeros AMB y FIB, anunció "que colgaba los guantes" con un récord de 34 victorias en 40 combates como profesional.

"Me siento bendecido por haber tenido una carrera tan increíble", escribió en Twitter este viernes.

It’s time to hang up my gloves. I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years. I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2