Carlos Cuadras, excampeón mundial, hace público problema de drogas y alcohol

Los tres tropiezos de Cuadras, de 29 años, ocurrieron ante el nicaragüense Román 'Chocolatito' González, en septiembre de 2016; ante su compatriota Juan Francisco 'Gallo' Estrada un año después y ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo en febrero pasado.

"(Ante Arroyo) Fue mi tercera derrota después de haber estado invicto (en 36 combates), fui campeón del mundo y yo quería echarle ganas y tenía el ánimo pero por dentro me sentía mal, estaba triste y eso fue lo que me llevó a hacer cosas que no debía", contó Cuadras a medios este martes.

Esa imagen que sugiere Cuadras dista con la que siempre mostró el peleador, la de un tipo sonriente y dicharachero y con un estilo arrojado y valiente dentro del cuadrilátero.

"La depresión fuerte llegó tras la última derrota (ante Arroyo), eso fue lo que me hizo sentirme muy mal, me sentí un perdedor, ni siquiera contra 'el Chocolatito' o con Estrada que fueron peleas cerradas. En la última pelea me sentí derrotado y mal preparado", explicó.

Sin saber qué hacer, oculto y rodeado de falsas amistades, como siempre pasa con los triunfadores, Cuadras optó por el consumo de cocaína, ya lo hacía con el alcohol, para escapar de su realidad en lo que él llamó "una salida fácil".

Para Cuadras enfrentar la soledad de la derrota fue un problema para el que no estaba preparado.

"Uno se pone una máscara para dar una cara pero uno siente otra cosa", afirmó Cuadras, quien agradeció a su esposa el haber intervenido para que aceptara entrar a un proceso de rehabilitación de 35 días, para tratar sus adicciones y del que salió hace tres semanas.

"Lo que aprendí en ese tiempo es a ser honesto y si me siento mal le diré a la gente que está conmigo al igual que si me siento bien. Esa soledad que sentí, para mí, fue devastadora, estaba acompañado por mucha gente pero nadie me entendía", recordó.

'El Príncipe', como lo apodan, cumplió siete defensas del título que le arrebató al tailandés Srisaket Sor Rungvisai, actual campeón mundial, y aceptó que "se levantó un poco del piso" cuando comenzó con el alcohol, pero luego fue más allá al usar cocaína.

"La droga te atrapa y antes de que se volviera un problema más grande, como con otros campeones y de que me quedara en la calle decidí rehabilitarme y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer algo antes de caer y quedarme sin nada", explicó.

"Lo de Cuadras fue muy difícil de detectar, tenía un problema social fuera del ring y si nunca volviera a boxear él ya está integrado a su familia pero si desea regresar tiene capacidad para volver a ser campeón", dijo el presidente del CMB, el mexicano Mauricio Sulaimán al hablar del púgil.

Ante esa posibilidad, Cuadras, quien tiene un registro de 36 triunfos, 27 antes del límite, tres derrotas y un empate, se prepara para regresar al cuadrilátero para el tercer trimestre del año, pero ahora en peso gallo.

"Tengo un sueño que quiero cumplir: volver a ser campeón del mundo", finalizó Cuadras.