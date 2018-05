Bellew derrota de nuevo a Haye en su combate de revancha

Relacionados Puertorriqueño Manny Rodríguez logra título FIB de peso gallo

Tras caer Haye, de 37 años, por tercera vez en la pelea, tras un gancho de izquierda en ese quinto asalto, el árbitro Howard Foster detuvo el combate y declaró ganador a Bellew, de 35, que volverá a llevarse la mejor bolsa en un combate de gran atractivo económico para los boxeadores.

En el tercer asalto, Bellew envió dos veces al suelo a su rival, gracias a dos golpes con su derecha.

Antes de la pelea, ambos boxeadores tenían garantizado 2,5 millones de libras (3,9 millones de dólares) cada uno, aunque tras su victoria, Bellew se llevará un poco más.

Hace un año y dos meses ya se habían enfrentado, también sin cinturón en juego, como en esta ocasión, igualmente en el O2 Arena de la capital inglesa, y volvió a imponerse Bellew.

Haye, víctima de una lesión en el tobillo derecho, que le mermó entonces físicamente desde el sexto asalto, tuvo el gran mérito de continuar, antes de ser detenido en el undécimo 'round'.

En esta ocasión también había premios económicos importantes en juego, igual que en la primera oportunidad, en una pelea que había concitado gran atención por la guerra verbal entre los púgiles con una hábil puesta en escena.

Tras ganar el combate, Bellew se arrodilló en una esquina y no pudo evitar las lágrimas.

Lágrimas de Bellew

"Perdí a mi cuñado en agosto. Su padre estaba aquí esta noche. Juro que estaba conmigo. Ashley, te quiero, amigo. Ha estado en mi mente todo el tiempo. Lo extraño mucho. Estoy roto", dijo Bellew.

"David Haye es un púgil asombroso. La edad es un factor con su estilo. Es mejor boxeador que yo, pero gané yo contra todos los pronósticos", añadió Bellew.

David Haye se mostró caballeroso y deportivo con el vencedor.

"Pensé que estaba lo suficientemente en forma para derrotarlo, pero es un gran campeón. ¿Este es el final de mi carrera? No me sentí bien esta noche, pero no sé qué pasará. Perdí ante el mejor, por lo que felicito a Tony", dijo el púgil londinense de 37 años, que cosechó su cuarta derrota en 32 combates, con 28 triunfos, 26 de ellos antes del límite.

Bellew, que elevó a 30 victorias, dos derrotas y un nulo su historial, había subido por primera vez en su carrera a la categoría de los pesados con aquella pelea.

Bellew, excampeón mundial de los cruceros en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no sabe a sus 35 años cuál será su futuro a medio plazo.

El boxeador de Liverpool habló recientemente de combatir para la UFC, la principal organización de Artes Marciales Mixtas (MMA).