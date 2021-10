Por TVMAX



El panameño Eduardo Beckford avanzó a los octavos de final de la división de 71 kilogramos, en el Campeonato Mundial de Boxeo Belgrado 2021, al superar en su segunda pelea preliminar a Jia-Jyun Chiuan

de China Taipéi.

Beckford derribó a su rival en el primer asalto. No obstante el pleito se extendió a a la distancia y el istmeño se llevó el triunfo por decisión dividida.

"Me sentí bien, gracias a Dios. Me sentí bien, gracias a las instrucciones de mi instructor Melanio Flores", indicó Beckford luego del pleito. "No vi a mi rival en el transcurso de mi preparación. Cuando subí al ring, él (Flores) me dijo: 'Haz las cosas bien, sal a boxear y haz tu trabajo. Hice el trabajo y obtuvimos los resultados."

La pelea de los octavos de final, en la que Beckford participará, está programada para el domingo 31 de octubre.