Atheyna Bylon va 'mejor preparada' a los Juegos Olímpicos de Tokio

Por Carlos Figueroa Jaramillo



La atleta olímpica Atheyna Bylon se alista para viajar la próxima semana a Italia, donde realizará la etapa final de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Bylon junto a Christofer Jurado (ciclismo), Jorge Castelblanco (maratón), Gianna Woodruff (400 metros con vallas) y Alonso Edward (100 metros planos), son los cinco atletas panameños que hasta ahora han asegurado un cupo en la cita japonesa.

"Ya estamos en la recta final aquí en Panamá. Estaré un mes de preparación en Italia, buscando 'sparring' y creo que he hecho una buena preparación".

"El boxeo es mejor estar concentrados que estar en mi casa. Extraño a mi familia que no la veo, pero todo sacrificio tiene su recompensa. Lo que me duele es estar lejos de mi familia, pero el fruto es estar bien preparada y dejar en alto a Panamá", agregó Bylon, quien entrenó este jueves en el gimnasio ubicado en la sede de la Policía Nacional en Ancón.

Atheyna participó en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro 2016, donde tuvo una buena participación. En esta ocasión, dice ir con mejor preparación para Tokio.

"El atleta que no sueña no es atleta, no representa bien a su país. Siempre he tratado de dejar a Panamá muy en alto, por segunda vez voy a unos Juegos Olímpicos y voy mejor preparada. Me siento super bien para dejar en alto a Panamá", puntualizó.

La atleta viaja el próximo miércoles 16 de junio a Italia, donde estará un mes. El 16 de julio tiene programado llegar a Tokio, sede la cita universal del deporte.

Con información de David Peña...