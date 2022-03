Por TVMAX



La boxeadora panameña Atheyna Bylon avanzó a la final de la categoría de 75 kilogramos, rama femenina, del Campeonato Continental de Boxeo, que se realiza en Guayaquil, Ecuador.

Bylon accedió a esa etapa después de vencer en las semifinales a la brasileña Viviane Pereira, por decisión.

Campeonato Continental 75kgAtheyna Bylon🇵🇦 derrota por decisión a la brasileña Viviane Pereira🇧🇷 y avanza a la final del Campeonato Continental! #fedeboppic.twitter.com/PhjcOA154y — Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (@fedebop) March 28, 2022

"Me sentí bien en el combate. Creo que hice el trabajo que me dijo mi esquina", declaró la púgil luego del triunfo. "Pude llevar cada asalto. Como he dicho ninguna rival es fácil, cada una de las que estamos aquí queremos ganar y gracias a Dios me puedo llevar esta victoria para Panamá".

La istmeña disputará la medalla de oro de su división ante la canadiense Tammara Thibeault en el pleito final que se llevará a cabo el viernes 1 de abril.

En otros combates de la jornada, el panameño Orlando Martínez perdió por decisión unánime ante el canadiense Keoma-Ali Al-Ahmadieh en una pelea de la categoría de 57 kilogramos, rama masculina.

Además, su compatriota Eduardo Beckford fue derrotado por decisión dividida por el brasileño Jonathan Soares de Oliveira en la división de 71 kilogramos.