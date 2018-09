Abel Sánchez: "Canelo no puede esperar a que los jueces le regalen la pelea"

El entrenador de GGG, tras criticar en los últimos meses a su compatriota por "salir corriendo" en la primera pelea en septiembre de 2017, que acabó en empate, relata a la AFP cómo fue su primer encuentro con su pupilo kazajo, su evolución como boxeador, por qué es tan popular entre los mexicanos y cuál es su posición entre los más grandes de todos los tiempos.

Primeras impresiones

"Cuando entró por primera vez en mi gimnasio pensé que era un niño del coro. Me dije 'este chico no puede hacer daño a una mosca'. En serio. Dos meses después volvió y empezó a entrenar. Después de leer algunos de sus logros, mirar su carrera como amateur y fijarme en su récord, empezó a tener sentido para mí. Pero entonces parecía un niño del coro".

"Una vez comencé a trabajar con él, le pedía que hiciera cosas que entendía inmediatamente. Probablemente porque llevaba 350 peleas como amateur y posiblemente por el sistema (de entrenamiento) kazajo. Era fantástico".

"Hasta el día de hoy nunca me ha dicho 'coach, no quiero hacer esto, no sé hacer esto o es imposible que haga esto'. Simplemente escucha y hace exactamente lo que le he pedido".

. La evolución

"Como persona, no ha cambiado. Como luchador, ha evolucionado. No es como Mayweather pero es un boxeador al que le gusta entretener. Cuando compras una entrada para una pelea, o gastas dinero en pago por visión, quieres que te entretengan. Quieres ver una pelea. No vas a una carrera a ver coches dar vueltas a un óvalo, quieres ver un choque en el cuarto giro. Cuando vas a una corrida de toros, no lo haces para ver cómo gana el torero sino para verle volar por los aires. Debes tener un luchador que haga que la gente esté interesada. En ese sentido ha evolucionado. Entiende lo que necesita para cumplir (lo que se espera)".

. La popularidad en México

"Por eso es popular entre los aficionados mexicanos. Absolutamente. Como pobres fans, nos gastamos nuestros peniques o dólares para ir a ver a nuestros equipos o atletas favoritos. Y si nos gastamos ese dinero esperamos que nos entretengan. Pero si no nos dan esa diversión, nos vamos. Si Golovkin está cumpliendo con esos aficionados, ellos van a seguir apoyándole. ¿Por qué? Porque está intentando cumplir con lo que prometió".

. Su lugar en el Panteón

"Pienso que de los medianos está en el top-5 de todos los tiempos. Pero no se le puede juzgar hoy, hay que juzgarle por lo que ha hecho. Ninguno de los cinco mejores de todos los tiempos en los medianos tiene un promedio de nocauts como el suyo. No han tenido 23 KOs al hilo, no han dominado la categoría como Golovkin lo ha hecho. Algunos vienen a mí y me dicen: 'es una categoría débil'. Pero no puedes decirme que en los 150 años de boxeo o los que sean no ha habido antes una división débil. Así que lo pongo en el top-5. La única razón por la que digo entre los cinco primeros es porque pienso que necesita esa pelea que lo defina, esa pelea que sirva para que la gente reconozca su legado. Y pienso que esta (contra Álvarez) podría ser esa pelea. Si Canelo hubiera peleado para ganar la primera vez, ya tendría esa pelea".

. ¿Negocios o personal?

"Para nosotros, son negocios. Están diciendo cosas como niños en un patio de colegio. Pero esto son negocios para nosotros. Este es un deporte en el que un puñetazo puede cambiar una pelea o incluso una vida. Es un tipo intentando vencer a otro tipo de una forma justa. No es un hombre con un cañón y otro hombre con un tirachinas. No estoy diciendo que él (Canelo) deba luchar palmo a palmo. Pero debe intentarlo e intentar ganar la pelea. No simplemente existir durante 12 asaltos y esperar a que los jueces hagan trampa y le regalen la pelea".

AFP.