Por Boris Alexander Cruz Caballero



Arrancó con todo la final del 53 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil entre las novenas de Panamá Metro y Panamá Este donde los "Potros" partieron por delante al ganar 5 carreras por 4, pero el mánager de Panamá Este, Sixto Garibaldo, hace una autocrítica sobre este primer juego.

"Un partido muy reñido, yo considero que nosotros no jugamos bien a la pelota hoy, el recorrido de bases no fue lo que nosotros estamos acostumbrados, bateamos bastante pero a la hora oportuna no lo hicimos bien, peor por eso fue el marcador apretado porque si hubiéramos hecho las cosas bien hubiera sido un poco más extenso el marcador".

Los "Potros" iniciaron con todo en este juego 1 pero el cuarto episodio fue de preocupación destacó Garibaldo.

"Definitivamente hoy fue un juego para mí fatal, fatal, comenzamos muy bien pero al final después del cuarto episodio el equipo se cayó un poco, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar la victoria".

El piloto de Panamá Este no tiene queja en cuanto al bateo, lo que critica de sus jugadores y cuerpo técnico fue el "corrin" de bases.

"La ofensiva es muy buena, el problemita fue que no bateamos a la hora oportuna, cuando lo hicimos, el mal corrin de bases, igual que nosotros los coach mandamos corredores en el momento que no teníamos que mandar pero bueno, son cositas que pasaron".

Sixto Garibaldo adelantó que para el juego 2 de este martes tienen programado al lanzador Jesús Montaño, dejando claro también que estarán disponibles a todos los lanzadores porque lo importante según él, es viajar a la capital con 2 juegos en el bolsillo.