¿Qué pasará en caso de empates en el Juvenil?

Cuatro equipos quieren mantener vivo el sueño en el Nacional Juvenil

La segunda etapa del torneo, se jugará en la modalidad de llaves debidamente establecidas, por lo que cada novena buscará la mejor ubicación para esa serie. De acuerdo a la posición en la Tabla, se determinarán los enfrentamientos. Las llaves definidas son: 1 vs 8; 2 vs 7; 3 vs 6; y 4 vs 5.

En esta etapa, los equipos se enfrentarán en serie al mejor de siete (7) juegos, o sea que el ganador de cuatro (4) juegos en cualquier forma clasificará para la Serie Semi Final.

En esta y todas las otras Series del Campeonato, el equipo con la más alta clasificación en la Serie Regular, tendrá la ventaja de casa.

Desempates

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), manifestó que en caso de producirse empate para la clasificación, se aplicará lo señalado en la reglamentación oficial del torneo.

En caso de producirse empate para definir una clasificación, la misma se determinará mediante la celebración de juego de desempate entre los equipos involucrados.

Solamente en los casos que el empate sea para determinar la posición de un equipo, luego de conocerse la clasificación, se aplicará la Regla del Dominio.

El equipo que ganó el (los) partido (s) entre los equipos empatados tendrá la posición más alta. El promedio más alto de bateo en los juegos entre los equipos empatados. Menos carreras limpias permitidas en los juegos entre los equipos empatados. Lanzamiento de moneda

De ser necesaria la celebración de juegos de desempate, los mismos se jugarán en el Estadio Rod Carew, el miércoles 30 de enero, independientemente de los equipos involucrados.