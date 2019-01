Yair Díaz se mentalizó, recibió apoyo y logró un 'no hitter' combinado

Díaz unió fuerzas con su compañero Rance Pinilla para lanzar un partido sin imparables ni carreras por Herrera ante Colón en el estadio Rico Cedeño, dentro del 50 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

"La verdad hoy no me tocaba, le tocaba a mi compañero (Jorge) Poveda, pero como tiene un golpe en la mano no pudo salir hoy (anoche)", expresó Díaz. "El director (Jorge Luis Cedeño) me dio la oportunidad y gracias a Dios pude hacer el trabajo".

Después de ser el lanzador perdedor del primer partido del equipo herrerano en el certamen, el pasado 4 de enero frente a Panamá Metro, Díaz pudo reivindicarse y, para lograrlo, tuvo que ignorar la molestia que tenía en uno de los dedos de su mano de lanzar.

"En el juego pasado se me peló el dedo y hoy (anoche) se me volvió a golpear", indicó. "Me ardía cuando estaba lanzando, pero mentalizándome pude sacar los 'innings'".

El serpentinero trabajó ocho episodios, en los que hizo 107 lanzamientos. Estar cerca del límite de lanzamientos permitidos en el certamen (110) fue lo que le impidió continuar hasta el final. No obstante Pinilla sacó los tres 'outs' del noveno episodio y aseguró el triunfo para la tropa herrerana.

"Estaba cerca del límite de lanzamientos, pero siguiendo los pasos y siguiendo siempre lo que me decía el 'coach' de pitcheo pude hacer el trabajo", puntualizó.

Díaz ahora tiene récord de una victoria y una derrota y su efectividad es de 0.083.