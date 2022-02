Por Boris Alexander Cruz Caballero



La ronda de ocho sigue su marcha en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022 y una serie que ha sacado chispas es la de Panamá Este y Darién.

Los Potros derrotaron en un emocionante juego a las Águilas Harpías de Darién 5 carreras por 4 tomando así el liderato de la serie 2-0.

El mánager de Panamá Este, Sixto Garibaldo, destacó el trabajo de sus jugadores quienes se recuperaron de una desventaja:

"Definitivamente, un muy buen juego, el equipo peleó hasta el final, nunca se rindió y es lo que nosotros siempre le inculcamos a ellos, no se rindan que nosotros tenemos un equipo para batallar y llegar bastante lejos".

Sixto Garibaldo es de esos mánager que no demora a los lanzadores si están recibiendo carreras.

"Yo soy de esos directores que no me gusta hueviar mucho pitcheo, de que me hagan cinco, seis carreras, no comparto eso porque este equipo tiene para remontar rapidito y si tú te dejas montar muchas carreras, después ¿Cómo haces?, yo soy de los que va sacando de una vez porque a parte de ese pitcher, tenemos como ocho, nueve más, tienen que resolver el juego sea como sea".

La ventaja de ir con dos triunfos a Metetí.

"Super difícil porque esa fanaticada de Darién es durísima, allá ni se diga, pero ya con 2-0 la cosa va ser un poquito mejor para nosotros porque aparte de eso vamos con un buen pitcher que es el refuerzo santeño Anthony Crespo que tiene muy buen repertorio, Dios quiera que él pueda hacer el trabajo".

Los Potros de Panamá Este es un equipo que va a pelear en esta ronda de ocho.

"Es que es la tónica de este equipo, no se echa, el equipo va a pelear y gracias a Dios que también nos tocó los jugadores esenciales a la hora de los turnos oportunos y supieron aprovecharlos".

Finalmente Sixto Garibaldo adelantó que se haber un cuarto juego, en la lomita de los sustos estaría el derecho Sebastián Vázquez.

El juego 3 entre Panamá Este y Darién se jugará este lunes 7 de febrero en Metetí, Darién.