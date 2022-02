Por TVMAX



La novena de Panamá Metro consiguió en la noche del jueves el primer triunfo de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil derrotando a su similar de Chiriquí 8 carreras por 4 en el estadio Rod Carew.

El asistente técnico de Panamá Metro, Kenny Serracín, destacó la importancia de esta victoria sobre la novena chiricana:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fedebeis Panamá 🇵🇦 (@fedebeisoficial)

Vea también: Metro sacó de ritmo a Chiriquí en un episodio y toma la ventaja en la semifinal

"Siempre es importante comenzar ganando en casa y de esta manera, un juego difícil contra un gran equipo y conseguimos la victoria que es lo más importante empezar liderando la serie".

El trabajo de los lanzadores fue fundamental en el triunfo del juego 1 para Panamá Metro.

"Estábamos esperando un par de episodios más de Ardines pero nos caminó hasta el quinto, es algo bueno y de ahí el bullpen ha estado formidable, nos mantuvieron en juego y Anthony una vez más estuvo ahí para terminar el último episodio".

Vea también: Panamá Este le dio a probar de su propia medicina a Panamá Oeste

Hay que mejorar a la defensiva.

"Hoy no jugamos la mejor defensa pero fuimos pacientes en el plato y tuvimos las oportunidades y las pudimos aprovechar al final".

Panamá Metro tuvo que venir de atrás para poder resolver el partido.

"Siempre hay que hablarle bastante a estos muchachos sobre no darse por vencidos y seguir luchando inning a inning y pelear inning a inning el partido".

La importancia de ganar los partidos en casa

"De local tú siempre tienes que buscar la manera de ganar y de visitante ver cómo sacas un partido, esta serie es bien pareja y estamos buscando mañana salir de nuevo con una victoria, ir a Chiriquí a buscar terminar la serie".

José Murillo III regresa luego de su suspensión.

"Gracias a Dios se incorpora José al equipo el día de mañana (hoy) y el abridor del día de mañana (hoy) debe ser Velasco, tenemos plena confianza en Velasco y en este parque que es para pitcher creo que nos puede ayudar", concluyó Serracín.

El jardinero metropolitano Emanuel Forde ha recibido consejos de la leyenda Rodrigo Orozco.

Emanuel Forde bateó de 4-2 con 3 carreras empujadas, en el triunfo de Panamá Metro sobre Chiriquí y se mostró optimista por la actuación de sus compañeros en esta semifinal.

"La verdad me enfoqué en lo mío y nada, voy a segur dando lo mejor con mi equipo".

"Me he concentrado mucho en mis turnos y con la ayuda del profesor, he podido salir adelante".

"Vengo entrenando con el profe Orozco desde hace rato y él sabe bastante y me ha ayudado mucho".

El juego 2 de esta semifinal la podrán disfrutar a través de las pantallas de TVMAX desde las 7:00 pm.