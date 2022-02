Por Boris Alexander Cruz Caballero



La novena de Panamá Este sigue sorprendiendo, luego de dejar fuera de la carrera a la final del béisbol juvenil a los favoritos para muchos, Panamá Oeste, ganando 8 carreras por 6.

El mánager de los potros de Panamá Este, Sixto Garibaldo, destacó el gran trabajo de sus jugadores en esta serie semifinal que ganaron en seis juegos 4-2.

Vea también: Los "Potros" del Este cabalgan hacia la Final del Nacional Juvenil

"Definitivamente ha sido una temporada bastante exitosa, me siento super contento por el trabajo que he hecho con mi cuerpo técnico, los muchachos, la liga que me ha apoyado, igual que los padres y definitivamente vamos a disfrutar el momento ahora mismo para prepararnos para la gran final con el equipo que venga".

Ante Panamá Oeste, no fue sencillo producir las carreras al inicio del juego, dejando a corredores en base.

"Al principio no hicimos las carreras que teníamos que hacer, con dos veces hombres en tercera, cero out y no fabricamos las carreras, es preocupante eso, pero bueno, gracias a Dios nosotros tuvimos la dicha, gracias a Vicente que conoce bien a Crespo, yo también lo conozco y me dio el dato que vamos a traer a Crespo a batear y mira, Crespo resultó, ahora mismo está como lanzador, pero yo sé que Crespo es un tremendo bateador".

La importancia del lanzador Juan David Rodríguez en este campeonato y para Sixto Garibaldo es un super héroe.

"Juan David ha tenido una temporada de ensueño, muy buena, ese pelao cónchale, Panamá Este, tiene pitcher para dos años más pa' rato con ese muchacho y espero que los que repiten el otro año, creo que son siete, se pongan pa' lo suyo, porque tienen que ver a ese muchacho como la imagen de Panamá Este, es un super héroe para nosotros".

"Nosotros vamos a seguir con nuestra rotación, al que le toca en el siguiente juego vamos a ir, porque no vamos a desbaratarle los brazos a los muchachos ya que viene la final".

¿Chiriquí o Panamá Metro?

"Para mí los dos son muy buenos, nosotros no vamos a ver quién sea, simplemente, que vamos a competir con el que venga y a luchar, por lo menos, también le doy mi respeto a Panamá Oeste, un equipazo, chévere ese equipo y bueno, al que nos toque, si es Chiriquí o sea Metro, a batallar contra ellos porque no va a ser fácil".