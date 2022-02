Por Boris Alexander Cruz Caballero



Un juego que desató toda una ofensiva de lado y lado, fue el juego cuatro de la serie semifinal entre los vaqueros de Panamá Oeste y los potros de Panamá Este que terminó con triunfo por abultamiento de carreras de los potros 22 carreras por 12.

Los potros de Panamá Este vinieron de atrás cuando el marcador estaba 11 carreras a 6 a favor de Panamá Oeste, pero en el cierre del sexto episodio los potros le prendieron fuego al madero anotando 9 carreras.

Gracias a la ofensiva Abraham Valdez 5-3 con 2 empujadas y 2 carreras anotadas, Miguel Cruz de 4-2 con 2 empujadas y 3 carreras anotadas, Roberto Acosta de 5-3 con 2 carreras empujadas y 4 anotaciones y Dereck Pinto quien se fue de 6-2 con 2 carreras empujadas y 2 anotadas.

Precisamente el inicialista Dereck Pinto señalo después del juego que siempre ha recibido la confianza de su mánager Sixto Garibaldo: "El profesito siempre me ha dado la confianza de pegarle a la bola del medio hacia afuera y eso fue lo que pude lograr en mi turno, sacar mi brazo bien, utilizar mi fuerza para mandar la bola para allá y ayudar a mi equipo en lo que he podido".

El equipo al verse abajo en la pizarra, nunca desmayó y pudieron reaccionar a tiempo.

"Nosotros siempre hemos dicho que no podemos decaer, no podemos bajar la cabeza, hay que guerrear hasta el último out, son veintisiete outs que tenemos que pelear".

"El profesito nos dijo, tenemos que ganar este juego obligado, porque ayer (sábado) perdimos, nos dejamos caer, hubo errores que nos costaron el juego, pero hoy salimos a guerrear, salimos con mente positiva, nosotros somos un equipo que bateamos mucho, hacemos mucho contacto, tenemos rapidez en las bases, tenemos un equipo completo para guerrear hasta el final".

Este lunes 14 de febrero se reactiva esta serie semifinal que está empatada 2-2 entre Panamá oeste y Panamá Este, en el estadio Horacio De La Luz Thompson en Chepo desde las 7:00 pm.