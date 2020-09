El COVID-19 le gana la batalla al béisbol

La noticia cayó como un balde de agua fría en la apagada Leña Roja de Coclé puesto que un día antes habían registrado dos casos de coronavirus: el mánager Manuel Rodríguez y el delegado Norberto Navarro.

¡Increíble! Esto no puede ser. Tan solo unas horas antes habíamos leído un boletín de prensa de la Fedebeis en el que anunciaban que 210 jugadores y técnicos dieron negativo en pruebas de COVID-19.

Incluso, el informe de prensa, precisó que Coclé tuvo 32 pruebas, todas negativas, incluye todo el personal del equipo mayor.

¡Raro todo esto!. Todavía mi asombro era mayor y no podía creer la noticia de los contagios del equipo coclesano.

Pero, el informe de FEDEBEIS, confirma que en horas de la tarde del día lunes tras la evaluación médica los peloteros coclesanos realizaron su primer entrenamiento en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Tantas pruebas y evidencias. Cómo pudo suceder todo esto.

E incluso esta misma semana hablé por teléfono con el doctor Saúl Saucedo, jefe del comité COVID 19 del torneo mayor.

"Todas las pruebas se hicieron sin ningún contratiempo", dijo Saucedo, un galeno que lleva años ligado al béisbol y que es una autoridad en pruebas de controles de Doping.

¿Quién falló?

Señores, los primeros casos positivos por COVID-19 es una alerta roja y por lo tanto los federados conjuntamente con el MINSA deben hacer una evaluación sería y responsable de lo sucedido en la antesala al certamen de béisbol.

Se avecinan más consecuencias después de estos primeros contagios. Eso no lo sabemos, pero si se puede prevenir algo peor, mejor evitemos que eso suceda y cancelemos el campeonato mayor 2020.

A todos los amamos este deporte claro que nos dolerá ver perderse un año completo de béisbol en Panamá.

Simplemente no existen las condiciones de salud para montar un evento de esta naturaleza en un año tan improbable.

Qué quede claro, no estoy hablando de improvisación ni nada por el estilo, pero hay que ser realista, es un problema de salud que nos afecta a todos.

Por mucho que se intentó especular en que era probable que se reactivara nuestro béisbol en septiembre o en octubre, resulta casi imposible por las consecuencias de esta crisis de salud .

Además, de que tampoco existen las condiciones económicas para hacerlo.

Sigamos el camino de la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol) que tomó una sabia decisión al determinar no hacer el torneo, una solución que a mi en lo personal me parece sensata, porque hay que ser realista, no existían las condiciones sanitarias para hacerlo.