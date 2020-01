Alfonso Brown asegura que hubo conspiración para sacarlo de Los Santos

El propio Brown confesó este mediodía, en el espacio radial 'Sintesis Deportiva' por La Exitosa, fue objeto de un despido deshonroso, "ya que me hicieron una conspiración un técnico que no fue leal y los padres de familia".

Denunció que "ese técnico le grabó" un mitin para hacerle la encerrona.

"A mí se me grabó un mitin un técnico que no fue leal y los padres de familia con ese técnico. Toda la gente sabe que sacar un técnico con promedio de .500 y grabar un mitin no es justo", afirmó Brown.

"Ellos fueron los que me sacaron de Los Santos", subrayó Brown, quien fungió como técnico de la novena juvenil santeña.

Texto: Harmodio Arrocha (Página de Facebook: @harmodioarrochasports)