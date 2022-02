Por Boris Alexander Cruz Caballero



La novena de Panamá Metro empató la serie semifinal ante Chiriquí 3-3 forzando así un séptimo juego para definir al otro finalista en este Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022.

Gracias a una ofensiva despiadada, los metropolitanos supieron reponerse de una desventaja y ganaron 19 carreras por 12.

Uno de los refuerzos de Panamá Metro, es el chiricano Alexander Chávez, quien vistió los colores de Chiriquí Occidente durante la ronda regular y ahora defiende el escudo metropolitano, fue una de las figuras en el triunfo metropolitano.

Chávez quien bateó de 2-2 anotó 4 carreras y empujó 1 también tuvo la oportunidad de lanzar 2 episodios completos, le anotaron 1 hit y una carrera, se refirió a ese momento en que se le pidió lanzar:

"Estaba jugando tercera y el profe me miraba, él me preguntó que si me atrevía a lanzar, porque los compañeros que vinieron delante de mí, estaban un poco tímidos por la afición, la gran barra que tiene el equipo de Chiriquí, yo le dije que me diera la bola, que yo le iba a sacar ese inning y gracias a Dios fue así y a la postre el equipo supo reaccionar ofensivamente y pudimos sacar el resultado".

Alexander Chávez contó que ya anteriormente había tenido la oportunidad de lanzar, una fue en la categoría preintermedio con Chiriquí Occidente y la otra fue en este mismo campeonato ante Veraguas, donde le lanzó a un bateador, dominándolo con un elevado.

Chávez no deja que el béisbol lo presione.

"Yo trato de divertirme porque a pesar de todo esto es un juego, trato de relajarme de que las cosas fluyan y enfocarme en cada turno, ver la situación de juego, pensar antes, observar al lanzador qué está tirando y ajustarme a cada pitcheo que me dan y darle a la bola pal' medio".

Todo se definirá en el séptimo juego para definir al que acompañará a Panamá Este en la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022.

"Es como una final adelantada, ya pasamos una que era hoy, vendremos a guerrear como siempre lo he dicho de mi parte, a darlo todo en el terreno y conseguir la victoria y pasar a la final que es algo muy importante", destacó Alexander Chávez.