Abdiel Alonso, el nuevo rey de los dobles en los campeonatos nacionales de béisbol juvenil

Por TVMAX



El pimentoso jugador herrerano Abdiel Alonso tuvo una noche para la historia al sonar 4 dobletes en un partido, coronando una noche de ensueño, pero el jugador no tenía idea que entraba al prestigioso libro de récord del béisbol nacional juvenil que este año cumple su temporada 52.

Alonso sonó de 6-5 con 5 carreras remolcadas, 2 anotadas y 4 dobles, para forjar un nuevo récord de más dobles conectados en un partido del béisbol nacional juvenil en toda su historia, informó la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).

Abdiel Alonso de Herrera conectó 4 dobles en la tarde del jueves 1 de abril, para establecer nuevo record nacional en el béisbol juvenil, Copa @CajadeAhorrosPA Info de datos cortesía se @Tonyotero21pic.twitter.com/Fw5g1VLlEd — Fedebeis Panamá (@FedebeisOficial) April 2, 2021

José Otero (@tonyotero21 en twitter) el historiador panameño del béisbol nacional explicó que Alonso se convierte apenas en el primer pelotero en hacer esta hazaña, ya que anteriormente un total de 20 peloteros habían tenido la oportunidad de pegar tres dobles en un partido de la pelota juvenil.

“No tenía idea de lo que había hecho”, dijo Abdiel Alonso el jugador de la noche. “No me lo imagine, yo solo estaba concentrado en jugar y en apoyar a mi equipo a que ganara, nunca imaginé que entraba al libro de récord”, sostuvo.

La historia cuenta que 20 peloteros tenían 3 dobles en un partido, entre ellos Mauricio Chin de Colón (1977), Sherman Obando de Bocas del Toro (1986), José Pineda de Oeste (1986), Eric Jaén de Veraguas en 1999 y otros.

“Agradezco a Dios por esta noche, se la dedicó primero a Dios y luego a mi familia que siempre me han apoyado, he estado jugando con una lesión y ya estoy mucho mejor, me siento listo para seguir aportando a mi equipo, en lo que mi manager me pida”, sostuvo Alonso.

Alonso siente que la noche del jueves 1 de abril, cuando su equipo ganó y su ofensiva fue de las mejores, fue una noche importante en su carrera. “Fue una noche especial, pero no siento que ha sido la mejor de mi carrera, la noche que nos coronamos campeones en el 2020 fue la mejor, estoy contento de la hazaña, pero me quedo con el campeonato”, explicó.

(Fedebeis)