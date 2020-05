¿Por qué debería suspenderse el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor?

Nuestro béisbol requerirá de cambios. Se vislumbra que los partidos se disputen sin público, en el caso de que volvamos a jugar este año.

Es mi opinión, usted podría o no estar de acuerdo de ella.

En lo personal, yo lo suspendería, para el próximo año, y no hago un torneo nacional, por hacerlo, estos eventos son para que los jugadores, compitan y desarrollen la técnica del béisbol. Pero imposible alcanzar estos objetivos en un evento corto, con poca preparación, no llevan los objetivos de eso, sino para salir del paso y cumplir, con quienes no sé.

No sé cómo la Fedebeis, pueda jugar esta temporada, lo veo muy difícil es una lástima, pero es una realidad, según el comportamiento de esta pandemia, en el caso específico de Panamá, va a terminar más allá, del 2020.

Insistió el dilecto colega en que profundizara en el tema económico, tomando en cuenta los gastos que acarreará montar este torneo mayor. Justamente esa es una de las razones por las que me opongo a que se haga un campeonato nacional de béisbol mayor esta temporada.

No sé si el gobierno, esté dispuesto a cubrir todo esto. Lo dudo, con los líos que tiene por resolver para reactivar una economía duramente impactada por la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, si se va a jugar con los estadios cerrados, de dónde van a sacar la plata para el arbitraje, comida, hospedaje y el pago por sus servicios.

La verdad, no creo que valga la pena gastar un recurso en un evento corto para satisfacer caprichos de peloteros y dirigentes. Pienso que lo ideal y de forma responsable sería prepararnos para hacer un buen campeonato el próximo año.

Ya veremos, pero no verlo así, sería un capricho en estos momentos tan difíciles.

¡Esa es mi opinión!