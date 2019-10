Un sexto juego de Serie Mundial con polémica

La jugada fue un problema tan grande que hasta la Major League Baseball tuvo que intervenir y explicar la regla 5.09 para sustentar el out.

La regla 5.09 de la MLB dice que, “Al correr la última mitad de la distancia desde la base de origen a la primera base, mientras la pelota se envía a primera base, si corre fuera de (a la derecha de) la línea o dentro (a la izquierda de) y a juicio del árbitro al hacerlo interfiere con el fildeador que realiza el lanzamiento, la pelota está muerta; excepto que puede correr fuera (a la derecha de) de la línea o dentro (a la izquierda de) para evitar que un fildeador intente lanzar una bola bateada".

Así fue la reacción del entrenador de los Nacionales ante el juicio del arbitro.

During the 7th inning stretch, Nationals Manager Dave Martinez was visibly upset with the umpires and was ejected during the exchange. pic.twitter.com/AZ23MusrNN