Venezuela dice no tener excusas por derrota ante Cuba que los deja sin final

Los Cardenales de Lara, campeones del béisbol profesional de Venezuela, dijeron no tener excusas ante la derrota que sufrieron este sábado a manos de los Leñadores de Las Tunas de Cuba que los dejó fuera de la final de la Serie del Caribe que se disputa en Panamá, la cual asumen como un "aprendizaje".

"No pudimos terminar lo que habíamos empezado, el bateo quizá se nos cayó un poquito en los dos últimos juegos, y esta tarde no pudimos anotar con tres en base que quizá hubiera marcado un poco el ritmo del partido", dijo a los periodistas el director de los Cardenales, José Moreno.

Moreno añadió que en el béisbol hay que producir, pero reconoció que "no se puede hacer nada si no se está en base y si no se puede poner presión al equipo contrario, y al final acabamos haciendo contacto pero ellos en su momento hicieron buenas jugadas en defensa".

Pese a lamentar que no se dieran los resultados, Moreno dijo "estar muy orgulloso de cada uno de los muchachos", aunque aseguro que hubo "muchas adversidades, muchos obstáculos, y tuvieron que pelear por muchísimas cosas".

Sin embargo, señaló que el equipo es actualmente el campeón de Venezuela y que eso "no nos lo va a quitar nadie".

"Somos el mejor equipo de Venezuela en la temporada 2018-2019, y ya estamos preparándonos para el año que viene, ya esta es una nueva experiencia (en la Serie del Caribe). Esto no es una derrota, es un aprendizaje, de modo que seguimos nosotros bregando".

Moreno además dijo estar agradecido con el apoyo que le brindaron a su equipo los venezolanos residentes en Panamá en cada uno de los partidos que disputaron, del cual resaltó sentirse "orgulloso por estar aquí aupándonos desde que llegamos al aeropuerto".

En relación al desarrollo de la 61 Serie del Caribe disputada a última hora en el Estadio Nacional Rod Carew de Panamá, cuando se tenia programado realizarla en Barquisimeto, Venezuela, Moreno dijo que "por la rapidez del torneo hubo que ajustarse en el camino", y señalo que "hay que agradecer a Panamá porque trató de organizar el evento lo mejor posible".

"Es primera vez que lo hacen después de tanto tiempo (1959), de muchos años, obviamente hubo algunos problemas de transporte y de horario, qué sé yo, pero son cosas que hay que estar preparados y debido a la rapidez con que se organizó esto lo que tenemos es que dar las gracias por todo lo que hicieron", expresó.

Sobre si el equipo atravesó por algún tipo de cansancio que mermara su rendimiento, Moreno afirmó que "no es fácil jugar" pero que no tiene excusas "porque Cuba jugó hoy mejor que nosotros", aunque aseguró que este viernes llegaron al hotel "a las tres de la madrugada después del juego, para jugar a la 1 de la tarde ante los Leñadores".

"No, no está nada fácil, pero así es el béisbol, las cosas no se nos dieron hoy", manifestó.

Venezuela, uno de los favoritos, quedó fuera de la final de la Serie del Caribe al perder ante Cuba, que ahora disputará el título del torneo ante Panamá o República Dominicana, que esta noche se juegan el segundo boleto para buscar el campeonato.

