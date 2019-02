Serie del Caribe podría variar de formato luego de la celebrada en Panamá

Así lo afirmó a los periodistas el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, poco después de realizarse la ceremonia de premiación de la 61 Serie del Caribe que se celebró en el Estadio Rod Carew de Panamá, que a último hora acogió el torneo al no poder disputarse en Barquisimeto, Venezuela, por los problemas del país sudamericano.

"Quizá este formato (de dos grupos) pudiera variar, pero vamos con seis equipos, si Dios quiere", indicó.

En relación a que el torneo de este año se pudo efectuar por el respaldo de Panamá que aceptó la sede, Puello aseguró que "nunca pensé en suspender esta serie, nunca".

Añadió que "desde el mismo momento que no se dio Venezuela empezamos a trabajar para que la serie se celebrara", e insistió "que nunca dudé ni pensé que se iba a suspender".

"Logramos Panamá, creo que esto ha sido un éxito, sin lugar a dudas, hemos sembrado una semilla que en poco tiempo debe dar su resultado. Vamos a cosechar ahora algo importante aquí en Panamá", agregó.

Sobre la posibilidad de que Panamá se incorpore como miembro permanente de la Serie del Caribe luego de evaluarse su actuación en este torneo que conquistó, Puello aclaró "no iba a depender de este torneo, de ninguna manera".

"Panamá es un proyecto, y de ninguna manera (guarda relación con esta serie) porque esto fue circunstancial, Panamá es un proyecto que tiene el Comisionado igual que otros países, pero claro, esto allana un poco el camino al proyecto que tiene el Comisionado".

Explicó que esto es así "porque realmente en este poco tiempo se ha demostrado que hay una vocación de que Panamá pueda ser miembro de la Confederación".

Poco antes de hablar con los periodistas, y mientras presidía el acto de clausura del torneo, desde las tribunas los fanáticos que asistieron a la final coreaban el grito "que les paguen, que les paguen", en alusión a la falta de un premio en metálico para el equipo ganador y el subcampeón, Cuba.

Puello no evadió el asunto, y aunque dijo que "nada" tenía que decir del polémico asunto, resaltó que "esto no es competencia de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe", sino de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe, con la cual, dijo, hay un acuerdo que "no lo puedo violar".

"Si fuera por mí qué diría, bueno lo justo, lo equitativo es esto, pero yo no puedo violar un acuerdo, los acuerdos son la ley de las partes, y en este caso tenemos un acuerdo con la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe que hay que cumplir, y ellos tienen un sindicato", manifestó.

Aseguró que de ceder en esto la Confederación él no se hubiera opuesto, "pero es un asunto de un acuerdo que no puedo romper", zanjó sin brindar más detalles.

Panamá se coronó este domingo campeón de la versión 61 de la Serie del Caribe, al derrotar 3 carreras por 1 a Cuba, rompiendo con esto una hegemonía cubana de tres títulos en las finales realizadas en este país anteriormente.