Panamá a la final de la Serie del Caribe ante Cuba

Los panameños gozaron de una hermética labor del abridor Oriel Caicedo, quien caminó 5.1 de entrada y se llevó la victoria ante los boricuas y el salvamento de Manuel "Manny" Corpas, tercero en la serie.

Panamá con la certeza del trabajo de sus abridores solo fabricó una rayita, la misma fue en la baja de la cuarta entrada en los spikes de Allen Córdoba, ante mal tiro del paracorto Alexis Pantoja.

Los centroamericanos, que juegan el torneo como invitados, acceden al juego final con récord de 3-1, igual récord que República Dominicana, pero la definición de empates por reglamento, los mete al juego por el título.

Los panameños intentarán emular la hazaña conseguida por los Carta Vieja Yankees en 1950, cuando se coronaron en la Serie del Caribe que se jugó en San Juan, Puerto Rico.

Con está victoria, Panamá juega su primera final con el nuevo formato ante un equipo de Leñadores de Las Tunas que se muestra muy solido en su defensa y pitcheo.

Jugarán por el honor!!! No habrá premio económico ni para Panamá ni para Cuba. Además los peloteros de ambos países no serán considerados para los premios individuales...ENORME injusticia, por qué no hicieron su serie entre ellos cuatro y listo