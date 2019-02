'Manny' Corpas se declara el 'gallo viejo' de Panamá en Serie del Caribe

El ex Grandes Ligas panameño Manuel 'Manny' Corpas manifestó este viernes a Efe que no es el mismo de hace siete años atrás, pero la experiencia y la maña lo convierte en el "gallo viejo" del seleccionado panameño.

"Soy como ese gallo viejo que combate con uno joven. El joven sale agresivo a pelear y el viejo, cuando ve que está fea la cosa, busca recursos, eso lo que hago con los muchachos, buscar los recursos", dijo el pelotero panameño, quien se declaró como un aficionado a las riñas de gallos.

Agregó que "no soy el mismo jugador que lanzaba en el 2007", reiteró el jugador, pero en estos momentos "trato de enfocarme más y controlar el receptor, al cuadro interior y mantenerlo relax, eso es lo más a que puedo hacer por el equipo".

"Soy el más veterano del equipo, así que ayudo a los más jóvenes, hago lo que puedo hacer, me la paso hablando con ellos, eso los motiva, porque habla el más veterano", apuntó.

Corpas, en lo que va de la serie del Caribe, tiene dos rescates en dos salidas, con una efectividad 0.00.

"De ese Manny de 2007 acá es muy diferente, el tiempo que estuve en Colorado uno está con veteranos de más experiencia. Con esa experiencia que tuve aprendí mucho. Eso que aprendí cuando estaba joven lo uso ahora. Solo queda la inteligencia y maña", comentó el pelotero panameño que jugó la serie mundial con los Rockies de Colorado en 2007.

Sobre el regreso de Panamá a la Serie del Caribe, Corpas señaló que fue algo inesperado para todos.

"Fue algo de ya para ya. Fue algo inesperado, nadie lo esperaba. Yo estaba en Brasil, en los Prepanamericanos, cuando me dijeron que iba ser llamado para el equipo", recordó.

Corpas fue claro que él fue uno de los que no pensaba que Panamá tuviera el nivel para jugar en este torneo.

"Cuando me dijeron del equipo, está fue mi expresión: 'Yo creo que no tenemos nivel para participar con esta clase de equipo' y gracias a Dios me han callado la boca los muchachos, han hecho (bien el trabajo)", apuntó.

El pelotero -de 36 años oriundo de Aguas Claras, Chilibre, Panamá- señaló que la vuelta de la Serie del Caribe a Panamá ayuda a que el nivel de pelota crezca en el país.

"Esto ayuda mucho a que tengamos mejor nivel de pelota profesional en Panamá a la que tenemos en estos momentos. En esta serie hemos abierto ojos para los organismos, para poder estar de lleno en el torneo, quizás el otro año no, pero quizás en el 2022", señaló.

El buen momento que vive Panamá, en la Serie del Caribe, Corpas se lo atribuye a un poder divino y el de aprovechar las cosas que este ser les regala.

"Dios no está acompañando. Él no está poniendo el camino y estamos haciendo el trabajo. Creo que es algo difícil de decir hicimos esto o hicimos lo otro, porque somos una sorpresa y creo que no se lo esperaba ni Dominicana o Puerto Rico, en fin hay que seguir aprovechando lo que Dios no está poniendo en el camino", indicó.