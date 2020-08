Tras saltarse partido de Mets, beisbolista cubano Céspedes renuncia a temporada

Al inicio del partido en Atlanta, los Mets habían reportado que Céspedes, dos veces All-Star, no había aparecido en el Truist Park y no conseguían ponerse en contacto con él.

Tras el juego, en el que los Mets cayeron 4x0 ante los Bravos, el manager del equipo neoyorquino dijo que finalmente pudieron localizar a Céspedes y que les comunicó que no jugará ningún otro partido en lo que resta de temporada.

"Estoy contento de oír que está sano y salvo. Hacia el final del partido supimos que ha decidido renunciar al resto de la temporada por cuestiones relacionadas con COVID", dijo el manager Brodie Van Wagenen.

"Cuando llegamos al estadio esta mañana, él no estaba aquí, no sabíamos por qué", explicó. "Mandamos al equipo de seguridad al hotel y más tarde supimos que estaba sano, que no estaba en peligro y que finalmente había tomado la decisión de renunciar a la temporada".

Céspedes, ex jugador de los Medias Rojas de Boston y de los Tigres de Detroit, había disputado el partido del sábado entre los Mets y los Bravos, del que se fue en blanco en cuatro turnos. Este domingo Céspedes no aparecía en la alineación, lo que parecía anticipar una jornada de descanso rutinaria para el jardinero.

El cubano, de 34 años, regresó esta temporada a la competición después de las lesiones en los talones y tobillo que le tuvieron de baja desde 2018. El pelotero había disputado ocho de los nueve partidos de la campaña con un promedio total de .161 con dos jonrones.

Céspedes ha sido elegido en dos ocasiones para el Juego de las Estrellas (2014 y 2016) y fue ganador de un Guante de Oro en 2015.

Lista de renuncias crece

Numerosos peloteros han venido renunciando a competir en la actual temporada de Grandes Ligas, tanto antes de la jornada inaugural del 23 de julio como posteriormente.

El sábado, el jardinero central de los Cerveceros de Milwaukee Lorenzo Cain, declinó seguir jugando en la campaña, en la que se han registrado casos de coronavirus en tres equipos: los Cardenales de San Luis, los Filis de Filadelfia y los Marlins de Miami.

Estos brotes provocaron que la MLB suspendiera más de una quincena de partidos durante esta semana en los que iban a participar esos tres equipos.

También el sábado se confirmó que uno de los beisbolistas que ha padecido coronavirus, el lanzador venezolano Eduardo Rodríguez de los Medias Rojas de Boston, será baja el resto de la temporada para recuperarse de una miocarditis, un problema cardíaco que los médicos creen que podría estar vinculado con su contagio de COVID-19.

El comisionado de las Grandes Ligas de béisbol (MLB), Rob Manfred, insistió el sábado en que la temporada seguirá en marcha y pidió un mayor compromiso a los jugadores para protegerse del virus.

"No hay razón para abandonar ahora", dijo Manfred a ESPN. "Los jugadores deben ser mejores, pero no soy un desertor en general y no hay razón para abandonar ahora. Hemos tenido que ser fluidos, pero es manejable".

La temporada regular de la MLB, que empezó con cuatro meses de retraso por la pandemia, se disputa en los estadios de los equipos a puerta cerrada con un calendario reducido a 60 partidos, que deben concluir el 27 de septiembre para dar paso a los playoffs.

Expertos médicos han puesto en duda que las Grandes Ligas, que declinaron organizar una única sede "burbuja" como la NBA o la MLS, puedan garantizar la seguridad de la competición con los equipos viajando y jugando casi a diario por Estados Unidos, un país donde la pandemia de coronavirus está en expansión con más de 4,6 millones de contagios y más de 154.000 muertes.