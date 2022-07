Durante poco más de cuatro años, el nombre de Grossman era sinónimo de perfección en el béisbol de las Grandes Ligas ya que estableció un récord de partidos consecutivos sin cometer errores defensivos.

Después del 13 de junio de 2018, el pelotero se constituyó en una muralla defensiva al acumular 440 encuentros sin errar hasta que el 10 de julio de este año no pudo atrapar un elevado, en la parte baja del octavo episodio, durante el partido entre los Tigres y los Medias Blancas de Chicago. La pifia ocurrió cuando el marcador estaba empatado a dos carreras y ayudó a que los "patiblancos" remontaran y se llevaran la victoria por 4 a 2.

"Un globito, como cualquier otro, y lo perdí", manifestó el jugador al sitio web de las Grandes Ligas. "Eso fue todo. Perdí un elevado, una jugada terrible de mi parte".

Robbie Grossman was charged with his first error since June 13, 2018 pic.twitter.com/MaXfH8znZJ