A punto de cumplirse el gran sueño del pana Humberto Mejía

Los Marlins de Miami no han hecho oficialmente el llamado al prospecto panameño Humberto Mejía para agregarlo a su róster de 30 jugadores, pero es inminente su llegada a las grandes ligas.

Es cuestión de tiempo para que el istmeño cumpla el gran sueño y cuando lo haga se convertirá en el panameño número 65 en jugar en el mejor béisbol del mundo.

Los Marlins recibieron autorización para volver a jugar desde el martes en Baltimore y según el periodista Joe Frisaro, de MLB.com, esa novena está considerando seriamente agregar a Humberto Mejía a su róster de 30 jugadores para esa serie contra los Orioles.

Mejía, un prospecto de 23 años de edad, que será de mucha utilidad a los Marlins desde el montículo, está muy emocionado con la buena noticia que recibió este fin de semana en el campamento alternativo de Miami.

No hubo mucho tiempo para disfrutar de la feliz noticia desde ese sitio donde el lanzallamas panameño empacó frenéticamente su equipaje y está atento a la seña que recibirá.

"Esto me lo he ganado con mucho trabajo, me lo propuse y trabajé duro. Gracias a Dios las cosas han salido bien aquí", dijo el prospecto que tuvo una gran campaña en 2019 jugando entre Clase A Media y Clase A Fuerte.

En 90.1 entradas acumuló marca de 5-2 y firmó una efectividad de 2.09. Tuvo 18 presentaciones.

Su recta toca las 96 millas por hora y su repertorio se ha fortalecido de manera consistente a través de su corto viaje en el sistema de Ligas Menores de los Marlins.

Desde luego que la emoción es muy grande para este muchacho que este año antes que todo se detuviera por el Covid 19 vivió un gran sueño cumpliendo su primera experiencia en un entrenamiento de grandes ligas donde pudo codearse con grandes figuras, entre ellos uno de los propietarios del club, Derek Jeter y también el mánager Don Mattingly.

Como también lucen emocionados sus padres que residen en la ciudad capital de Panamá.