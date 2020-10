El panameño Johan Camargo pasa la página y se enfoca en la temporada de 2021

"Lo más importante es tener salud", matizó el tercera base en una videoconferencia.

"Me estoy preparando para lo que viene y siempre con la cabeza en alto", añadió el jugador nacido hace 26 años en la capital panameña.

Sobre su futuro, afirmó: "Soy un Bravo por siempre. Dios quiera que pueda seguir con ellos".

Reconoció que la temporada fue corta y hasta algo extraña al jugar sin público, debido a la pandemia de la covid-19, pero adelantó que está ansioso por jugar pelota invernal en República Dominicana, quizá con las Águilas del Cibao.

"Este año fue algo complicado. Te puedo asegurar que si algo está claro es que quiero jugar, por eso es mis ganas de ir a Dominicana, porque quiero seguir mejorando", precisó.

Camargo solo jugó 35 partidos en esta temporada recortada y terminó con un promedio de .200.

"Las cosas pasan por algo. Por ahora pasamos la página, son experiencias que uno gana. Estamos enfocados en seguir trabajando para el año que viene", apuntó.

Los Bravos de Atlanta quedaron fuera de la carrera por el título al caer en el Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, que el martes se coronaron campeones de la Serie Mundial a expensas de los Rays.

Para Carmago, los Bravos de Atlanta tienen recursos para "ganar muchos años el banderín".

"Confiamos estar nuevamente allí nuevamente, peleando por el campeonato de Liga y jugar la Serie Mundial y la vamos a ganar, Dios primero", afirmó el pelotero.

Destacó para sus propósitos de ganar la buena relación que tiene en el equipo con el director Brian Snitker.

"Me gusta ganar, me pongo inquieto por las cosas que no puedo ayudar, pero tiempo de uno llega, solo es trabajar y ser paciente", añadió el jugador, quien garantizó a los aficionados de su país que "hay Camargo para rato".