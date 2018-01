Llevar a los Sultanes a la cima, la nueva tarea de Roberto Kelly

Relacionados Roberto Kelly dirigirá a los Sultanes de Monterrey

"Gracias a los directivos de los Sultanes por poner su confianza en mí. Sé que los Sultanes tienen tiempo que no ganan un campeonato, aceptamos el reto", manifestó Kelly durante la conferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo 'manager' de ese conjunto.

"Lo importante no es llegar a los playoffs, es llegar a la final y ganarla", precisó. "Van a ver un equipo en el terreno que va a jugar agresivamente, que a los fanáticos les va a dar gusto verlo jugar en el estadio."

Kelly puntualizó que no siente ningún tipo de presión al asumir este compromiso y que lo hace con el único objetivo de ganar.

Después de nueve años de labor con la organización grandes ligas de los Gigantes de San Francisco, el expelotero e instructor panameño se alejó de la agitada rutina de las Mayores para descansar y dirigir una academia de béisbol en la ciudad de Dallas, Texas (Estados Unidos).

"Tenía la oportunidad de regresar a Grandes Ligas", reconoció. "No consideré las ofertas que se me dieron de Grandes Ligas en el momento y me sorprendió cuando Miguel (Flores), -gerente deportivo de los Sultanes-, me contactó. No tardé en aceptar, Miguel fue muy insistente", agregó Kelly mientras reía.

La experiencia adquirida en sus años como 'coach' en los Gigantes será valiosa para Kelly en la tarea de hacer que el colectivo de Monterrey vuelva a conquistar un campeonato de la LMB, algo que no consigue desde el año 2007.

"Tuve una buena oportunidad de estar al lado de Bruce Bochy (director de los Gigantes) y siempre me gustaba preguntar el por qué hacia ciertos movimientos. Hablaba mucho con Bochy, porque sabía que algún día iba a dirigir un equipo y quería aprender", comentó.

Kelly asume este reto tras haber dirigido a los Diablos Rojos de México, en el año 2004, integrar el cuerpo de instructores de los Gigantes en las Grandes Ligas, entre el 2007 y 2016, y dirigir a la Selección de Béisbol de Panamá en las eliminatorias al Clásico Mundial de Béisbol que se disputaron en el 2012.