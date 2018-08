Panameños saludan a los fanáticos en Williamsport

El equipo, dirigido por el exlanzador Elpidio Pinto, estuvo presente en el desfile de las delegaciones en Williamsport, Pensilvania, que es la sede tradicional de esa competencia.

Los peloteros y el cuerpo técnico saludaron a las personas que salieron a las calles de Williamsport a presenciar el desfile.

El reportero de la cadena estadounidense ESPN, Darren Rovell, destacó en su cuenta de Twitter la diferencia de tamaño y peso que hay entre los jugadores panameños Arod McKenzie y Marc Campbell.

Las diferencias entre ambos son notorias, McKenzie mide 1.85 metros (6 pies, 1 pulgada) y pesa 90 kilos (200 libras). Campbell tiene una estatura de 1,42 metros (4 pies, 8 pulgadas) y pesa 34 kilos (75 libras).

Found the biggest teammate height difference at the @LittleLeague World Series: 6-foot-1 Arod McKenzie & 4-foot-8 Marc Campbell of Panama. McKenzie, 13, is listed at 200 pounds. Campbell, 11, is listed at 75 pounds. pic.twitter.com/5iKr6RuCWc