¿Qué traen los equipos para el Nacional de Béisbol Mayor?

Relacionados Equipos del Béisbol Mayor se someten a revisado en Congresillo Técnico

Los equipos podrían recibir cambios al ponerse en marcha el torneo nacional mayor el próximo viernes 8 de marzo, en el Estadio Kenny Serracín, en David, Chiriquí, que inaugurará con el juego entre las novenas de la Altiva y Los Santos.

"Se usará el sistema de 4 refuerzos nacionales por equipo, con consentimiento de los equipos involucrado", informó el gerente de la FEDEBEIS, Aníbal Reluz..

Bocas del Toro recibe la inyección de peloteros de alto calibre como Luis Cerrud, Víctor Vásquez, Johnny Lasso y Gabriel Ramos, todos en calidad de refuerzos del béisbol nacional mayor, de acuerdo al nuevo reglamento. Confirmado como extranjeros los venezolanos Gueddy Guerra y Pedro Viola.

Por su parte, Coclé resaltará la figura del internacional y ex grandes ligas Davis Romero y se agrega al juvenil Daniel Fernández. Además incorporó a los refuerzos de Occidente Markevin Casteblanco y Giovanni Pinto. Los Extranjeros serán Bernardo Moreta y Juan Figueroa, ambos dominicanos.

En tanto, Colón ascendió al juvenil Jason Patterson y los refuerzos internacionales confirmados son Ramón Merla y José Posen, ambos dominicanos.

En la novena de Chiriquí no aparece Dimás Ponce y se suma, por segundo año, el ex grandes ligas Carlos Ruiz y los refuerzos internacionales son Lácdszaro Blanco, de Cuba; y Luis Bastardo, de Venezuela. John Jairo Nuñez, que tiene tres años sin jugar, se convierte en oriundo de la provincia de Chiriquí.

Con los darienitas hubo pocas novedades. Su manager será Jorge "Pini" Cortez, y en su plantilla aparecen Moisés Varela como su jugador insignia y el juvenil Joshua Salters. Sus refuerzos internacionles son Yadier Rocha de Colombia y Emily Guerrero de República Dominicana.

La tropa herrerana será dirigida por el cubano Israel Delgado. El internacional juvenil con Panamá en la U18 Francisco Quintero se une al equipo y los refuerzos internacionales son Yosvanni Alarcón y Freddy Álvarez, ambos cubanos. El lanzador Luis González fue impugnado.

En Los Santos regresó el experimentado y manager ganador Aristides Bustamante. Repite el JMV Belarmino Campos y destaca la presencia de los refuerzos internacionales Jesús Yepes y Anthony Ortega, oriundos de Venezuela. Joel Atencio fue reclamado como pelotero veragüense, por la Liga Provincial de Veraguas, a pesar de no jugar en torneos nacionales en los últimos seis años y aparece en la nómina de Los Santos. Joel Atencio no aparece en el Roster de 40 jugadores de Los Santos, por ende no podrá formar parte de esa novena.

Panamá Metro tendrá otro año más a Gilberto Méndez, y se suma el lanzador Enrique Burgos Jr. que jugó en Grandes Ligas. Los refuerzos internacionales son José Almarantes y Carlos Pimentel, ambos dominicanos.

Para Panamá Oeste regresa José Rodríguez como su mentor, y se agrega a Luis Machuca como el as de su rotación. Los refuerzos internacionales son Gabriel Pirela y Eric Davis, ambos venezolanos.

Veraguas sumó al ex grandes ligas Severino González y confirmado los refuerzos venezolanos Alvin Herrera y Darwin Pomare.

Panamá Este tiene al nuevo mentor, Alberto Sáez y sus extranjeros son Daury Luna y Alejandro Rivas, ambos dominicanos. Los peloteros Max Gooding y Armando Montenegro ingresan como refuerzos nacionales.

Chiriquí Occidente presentó una escuadra con juventud y tiene como extranjeros a Willerick Díaz y Dixon González, ambos venezolanos. En préstamo entran Luis Avendaño, Luis Famania, José Armüelles y José Benjamín Arce, todos de Chiriquí.

Caso Herrera y el Juego de Estrellas

Los peloteros herreranos y miembros del cuerpo técnico que no asistieron al Juego de Estrellas y al "Homerun Derby" 2018, fueron confirmados con la sanción de los dos primeros juegos, para el Torneo Nacional de Béisbol Mayor.

La Junta Directiva de la Fedebeis propuso a la liga herrerana el pago de 100 dólares en concepto de multa (por jugador) como alternativa para que los peloteros puedan participar en los primeros juegos del nacional.