Torneo Nacional Sub-13-14 estremecerá las provincias centrales

Mario Luis Delgado, presidente de la Comisión de Categorías Menores y secretario de la Federación Panameña de Béisbol, dijo que el certamen se jugará entre el 2 y 8 de julio, en un sistema de dos grupos, en el cual los dos mejores de cada grupo avanzan a una serie de cruce y luego la final.

En el Grupo A, que tendrá como sede el estadio Rico Cedeño, de la ciudad de Chitré, jugarán los equipos de Herrera, Colón, Metro A, Panamá Este, Darién, Los Santos y Chiriquí.

En el Grupo B, que tendrá como sede los estadios Omar Torrijos de Santiago y Rodrigo Luque, en La Peña, Veraguas, jugarán los equipos de Panamá Metro B, Bocas del Toro, Occidente, Coclé, Oeste y los anfitriones, Indios de Urracá (Veraguas).

Se tiene programado el congresillo técnico para esta noche, en la piscina de Chitré, Herrera, donde estarán todos los equipos. El certamen está previsto para arrancar el domingo, con equipos de hasta 18 jugadores en el roster y un mínimo de 15 peloteros.

En la primera fecha del Grupo A se enfrentará Herrera vs Colón, a las 8:00 a.m., y Metro A vs P. Este, 10 minutos después, en el Estadio Rico Cedeño; mientras que Darién recibirá a Los Santos, a las 8:00 a.m., y Darién a Chiriquí, 10 minutos después, en el campo de béisbol Claudio Nieto.

En el Grupo B verá acción Veraguas vs Bocas del Toro, a las 8:00 a.m.; y Coclé vs Occidente, 15 minutos después, en el Estadio Omar Torrijos; mientras que las novenas de P. Oeste y P. Metro B se enfrentarán en el campo de béisbol Rodrigo Luque, a las 8:00 a.m.