Roberto Kelly dirigió su primer entrenamiento con los Sultanes

"Obviamente hacen falta algunos peloteros que no están aquí, pero se les ve las ganas de trabajar a los muchachos", expresó el manager panameño. "Obviamente están creyendo en el plan que tenemos. Me gustó el esfuerzo que me dieron en el primer día."

En declaraciones al periodista mexicano Rubén Almaguer, Kelly indicó que se enfatizará en la preparación física durante los entrenamientos del equipo regiomontano.

"En la pretemporada procuraremos que los lanzadores practiquen el tiro a primera base", agregó. "Que ellos se conviertan en un 'infield' más, y para ello deben estar muy concentrados."

Kelly asumió la dirección de los Sultanes el pasado 17 de enero.